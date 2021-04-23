Galatasaray ile Antalyaspor 50. randevuda
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Galatasaray ile Antalyaspor 50. randevuda

Galatasaray ile Antalyaspor 50. randevuda
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 50. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 50. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 49 maçta sarı-kırmızılılar 29, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 13 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 97 golüne, Akdeniz ekibi 46 golle karşılık verdi.

Galatasaray son 9 maçta mağlup olmadı

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 9 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Kırmızı-beyazlılar karşısında son yenilgisini 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 sezonda rakibiyle yaptığı lig maçlarında mağlubiyet görmedi.

Bu süreçte 6 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, 23 gol atarken, sadece 6 gol yedi.

Antalya'daki maçlar

Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 24 maç yaptı.

Antalya'daki maçlarda Galatasaray 14, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 7 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Antalyaspor'a 45 gol atarken, kalesinde ise 23 gol gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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