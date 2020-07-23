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Galatasaray ile Antalyaspor 48. randevuda

Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 48. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Antalyaspor 48. randevuda
23.07.2020 09:19 | Son Güncelleme: 23.07.2020 09:24

Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 48. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 29, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 11 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 95 golüne, rekabetteki son 7 maçı kazanamayan Akdeniz ekibi 44 golle karşılık verdi.

Sarı-kırmızılı takım, sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçta rakibini 5-0 yendi.

Galatasaray son 4 maçı kazandı

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 4 karşılaşmayı gol yemeden kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, 2017-2018 sezonun ikinci yarısındaki müsabakadan 3-0, geçen sezonki maçlardan 1-0 ve 5-0, bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşman da 5-0 galip ayrıldı.

Bu maçlarda 14 kez ağları havalandıran Galatasaray, rakibinin skor üretmesine izin vermedi.

Antalya'daki maçlar

Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 23 maç yaptı.

Antalya'daki maçlarda Galatasaray 14, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 6 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Antalyaspor'a 43 gol atarken, kalesinde ise 21 gol gördü.

Kaynak: AA

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