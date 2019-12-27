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Galatasaray ile Antalyaspor 47. randevuda

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 47. kez karşı karşıya gelecek.

27.12.2019 09:42 | Son Güncelleme: 27.12.2019 09:42
Galatasaray ile Antalyaspor 47. randevuda

ile Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 47. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 28, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 11 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 90 golüne, rekabetteki son 6 maçı kazanamayan Akdeniz ekibi 44 golle karşılık verdi.

Geçen sezonki maçları Galatasaray, deplasmanda 1-0, evinde de 5-0'lık skorlarla kazandı.

'daki maçlar

İki takımın İstanbul'da yaptığı 23 maçta, Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 14-4 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 5 müsabakada da berabere kaldı.

Galatasaray'ın İstanbul'daki 47 golüne, Antalya ekibi 23 golle karşılık verdi.

Bu arada taraflar arasında İstanbul'da yapılan son 11 lig maçının 5'ini Galatasaray, birini Antalyaspor kazandı, 5 müsabaka da berabere bitti.

Öte yandan Antalyaspor, rakibi karşısındaki toplam 7 galibiyetinden 4'ünü deplasmanda elde etti.

Kaynak: AA
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