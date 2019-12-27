Galatasaray ile Antalyaspor 47. randevuda
Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 47. kez karşı karşıya gelecek.
Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 47. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 28, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 11 müsabakada ise eşitliği bozamadı.
Galatasaray'ın 90 golüne, rekabetteki son 6 maçı kazanamayan Akdeniz ekibi 44 golle karşılık verdi.
Geçen sezonki maçları Galatasaray, deplasmanda 1-0, evinde de 5-0'lık skorlarla kazandı.
İstanbul'daki maçlar
İki takımın İstanbul'da yaptığı 23 maçta, Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 14-4 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 5 müsabakada da berabere kaldı.
Galatasaray'ın İstanbul'daki 47 golüne, Antalya ekibi 23 golle karşılık verdi.
Bu arada taraflar arasında İstanbul'da yapılan son 11 lig maçının 5'ini Galatasaray, birini Antalyaspor kazandı, 5 müsabaka da berabere bitti.
Öte yandan Antalyaspor, rakibi karşısındaki toplam 7 galibiyetinden 4'ünü deplasmanda elde etti.