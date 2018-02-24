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Galatasaray ile Anlaşan Taçspor, Sarı-Lacivert Renklerini Sarı-Kırmızıya Çevirdi

1947'de kurulan ve İstanbul 2. Amatör Ligde mücadele eden Taçspor, Galatasaray'la yaptıkları anlaşma sonrası renklerini sarı-lacivertten sarı-kırmızıya çevirdi.

Türk futbolunun köklü kulüplerinden olan ve 1947'de kurulan Taçspor Futbol Takımı, bu sezon İstanbul 2. Amatör Lig'de mücadele ediyor.

2015 yılında Galatasaray Kulübü ile iş birliğine giden kulüpte önemli bir ayrıntı dikkat çekiyor. Yerel Futbol'da yer alan habere göre başkanlığını, aynı zamanda Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm'ün yaptığı Taçspor sarı-lacivert olan renklerini sarı-kırmızıya çevirmiş durumda.

LOGO DA DEĞİŞTİ

Kulübün futbol takımlarının logosu da değişti. Bir tacın yer aldığı klasik logonun yerini aslan figürlü yeni bir logo aldı.

Kulüp, hafta sonu oynadığı ve 4-0 kazandığı Ataşehirspor maçında da sarı-kırmızılı forma ile sahaya çıktı.

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