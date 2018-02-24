Galatasaray ile Anlaşan Taçspor, Sarı-Lacivert Renklerini Sarı-Kırmızıya Çevirdi
1947'de kurulan ve İstanbul 2. Amatör Ligde mücadele eden Taçspor, Galatasaray'la yaptıkları anlaşma sonrası renklerini sarı-lacivertten sarı-kırmızıya çevirdi.
Türk futbolunun köklü kulüplerinden olan ve 1947'de kurulan Taçspor Futbol Takımı, bu sezon İstanbul 2. Amatör Lig'de mücadele ediyor.
2015 yılında Galatasaray Kulübü ile iş birliğine giden kulüpte önemli bir ayrıntı dikkat çekiyor. Yerel Futbol'da yer alan habere göre başkanlığını, aynı zamanda Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm'ün yaptığı Taçspor sarı-lacivert olan renklerini sarı-kırmızıya çevirmiş durumda.
LOGO DA DEĞİŞTİ
Kulübün futbol takımlarının logosu da değişti. Bir tacın yer aldığı klasik logonun yerini aslan figürlü yeni bir logo aldı.
Kulüp, hafta sonu oynadığı ve 4-0 kazandığı Ataşehirspor maçında da sarı-kırmızılı forma ile sahaya çıktı.
YORUMLAR (10)
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bunların bir voleybol takımı vardı kel ve sakallı iyi oynayan bir oyuncularını çok iyi hatırlıyorum 35 sene öncesi hey gidi hey. . yamulmuyorsam. .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İsabet olmuş bunlar yarın cinsiyet bile değiştirir Pembe falan giymeye başlarlarCevap Yaz 15 24 Yayından Kaldır
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gün gelir aslanıda yavrusuda sarı lacivert olurlarCevap Yaz 2 17 Yayından Kaldır
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isabet olmuş ilk maçta fark atışlar bravoCevap Yaz 15 11 Yayından Kaldır
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o zaman kulüp isminide degiştirmesi lazım gs yan kuruluşu diyeCevap Yaz 17 8 Yayından Kaldır