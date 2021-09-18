Galatasaray ile Alanyaspor 11. randevuda - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray ile Alanyaspor 11. randevuda

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Galatasaray ile Alanyaspor 11. randevuda

Galatasaray, Süper Lig'de yarın evinde oynayacağı Aytemiz Alanyaspor ile ligde 11. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Süper Lig'de yarın evinde oynayacağı Aytemiz Alanyaspor ile ligde 11. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçalarda sarı-kırmızılıların 7-2 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, yarın saat 16.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Alanyaspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar, 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Turuncu-yeşilliler ise 2 galibiyet alırken, 2 de mağlubiyet yaşadı.

11. randevu

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de 10 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 7 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 2 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. 1 müsabaka da berabere sona erdi. Aslan'ın 24 golüne, Akdeniz ekibi 12 golle cevap verdi.

İki takım arasında geçtiğimiz sezon Süper Lig'de oynanan maçlarda Galatasaray deplasmanda rakibini 1-0 mağlup ederken, Alanyaspor da İstanbul'da sahadan 2-1 galip ayrıldı. Alanya, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3-2 mağlup ederek rakibini kupadan eledi.

Aslan'dan 9 maçlık yenilmezlik serisi

Galatasaray, bu sezon oynadığı 11 resmi karşılaşmada 2 kez mağlup oldu. Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde PSV'ye karşı 2-1 kaybeden sarı-kırmızılılar daha sonra oynadığı 9 karşılaşmada yenilmedi. Aslan bu mücadelelerde 5 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Galatasaray son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio'yu mağlup etti.

Marcao cezalı

Galatasaray'da GZT Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı fiziki müdahaleden dolayı 8 maç ceza alan Brezilyalı futbolcu Marcao, Alanyaspor maçında da oynayamayacak.

Sakatlıkları devam eden Arda Turan ile Sacha Boey da Alanyaspor ile oynanacak mücadelede yer alamayacak.

Fatih Terim ile Bülent Kormaz 5. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, bugüne kadar Süper Lig'de dört kez karşı karşıya geldi. Bu dört maçta da Terim Galatasaray'ı çalıştırırken, eski öğrencisi Korkmaz ise Kardemir Karabükspor, İstanbul BBSK ve Antalyaspor'un başında bulunuyordu. Fatih Terim'in öğrencileri söz konusu dört müsabakayı da kazandı. Sarı-kırmızılılar, 13 kez rakip fileleri havalandırırken, Korkmaz'ın takımları da 2 gol sevinci yaşadı.

Abdulkadir Bitigen yönetecek

Galatasaray ile Alanyaspor arasındaki mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği açıklandı. Bitigen'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Esat Sancaktar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak. Kayseri bölgesi hakemi olan Abdulkadir Bitigen, Süper Lig'de 50 maçta düdük çaldı. Bu karşılaşmaların 27'sini ev sahibi, 13'ünü ise deplasman takımları kazandı. 10 müsabaka ise berabere sona erdi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
İzmir derbisinde kazanan Altay! Göztepe'yi son dakikada Paixao'nun golü yıktı

İzmir derbisinde kazanan Altay! Göztepe'yi son dakikada Paixao'nun golü yıktı

 Son Dakika: Galatasaray'ın forma göğüs ve sırt sponsoru ARTI Seyahat Acentesi oldu! Aslan, 5 yıl için 250 milyon TL alacak

Son Dakika: Galatasaray'ın forma göğüs ve sırt sponsoru ARTI Seyahat Acentesi oldu! Aslan, 5 yıl için 250 milyon TL alacak

 Fatih Terim bombayı patlattı: İtalya'dan teklif gelirse hemen ayrılırım

Fatih Terim bombayı patlattı: İtalya'dan teklif gelirse hemen ayrılırım
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Mustafa Destici Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Müge Anlı Demet Özdemir Berfu Yenenler
Spor Ali Koç Cristiano Okan Buruk Fatih Terim Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emre Kılınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Galatasaray ile Alanyaspor 11. randevuda - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 11:59:14. #1.17#