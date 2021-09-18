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Galatasaray ile Alanyaspor 11. randevuda

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Galatasaray ile Alanyaspor 11. randevuda

Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 11. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 11. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana yaşanan rekabette sarı-kırmızılılar 7, turuncu-yeşilliler ise 2 kez kazandı. Bir müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılı takımın 24 golüne, Alanya ekibi 12 golle yanıt verebildi.

İstanbul'daki maçlar

İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçlarda Galatasaray'ın büyük üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda Alanyaspor'u konuk ettiği 5 maçın 4'ünü kazandı, 1 karşılaşma ise turuncu-yeşilli takımın üstünlüğüyle sona erdi.

İstanbul'daki karşılaşmalarda Galatasaray 15 kez fileleri havalandırırken, Akdeniz temsilcisi 3 gol atabildi.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
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