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Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarına devam etti.

07.01.2020 20:04 | Son Güncelleme: 07.01.2020 20:04
Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

, ikinci yarı hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre 'nde teknik direktör yönetiminde yapılan idmanda sarı-kırmızılılar, salondaki çalışmaların ardından kumda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Oyuncular, son bölümde 11'e 11 çift kale taktik oyun oynadı.

Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
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