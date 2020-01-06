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Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, 2019-2020 sezonunun ikinci yarı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

06.01.2020 23:02 | Son Güncelleme: 06.01.2020 23:02
Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

, 2019-2020 sezonunun ikinci yarı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre 'nde gerçekleştirilen akşam idmanında sarı-kırmızılılar, yönetiminde çift kale 11'e 11 taktik oyun oynandı.

Leipzig takımından kiralık olarak kadroya dahil edilen Marcelo Saracchi, günün ikinci antrenmanında takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA
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