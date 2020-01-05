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Galatasaray ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını akşam saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

05.01.2020 21:19 | Son Güncelleme: 05.01.2020 21:21

Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını akşam saatlerinde 'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Galatasaray'ın yeni transferi antremana katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Galatasaray ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü
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