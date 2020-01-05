Galatasaray ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını akşam saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
05.01.2020 21:19 | Son Güncelleme: 05.01.2020 21:21
Galatasaray Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını akşam saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru antremana katıldı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Galatasaray ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü
HABER YORUMLARI