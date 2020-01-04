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Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, 2019-2020 sezonu ikinci yarı hazırlıklarına başladı.

04.01.2020 22:34 | Son Güncelleme: 04.01.2020 22:34
Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarına başladı

, 2019-2020 sezonu ikinci yarı hazırlıklarına başladı.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre 'nde gerçekleştirilen yeni yılın ilk antrenmanında sarı-kırmızılılar, önce salonda açma germe, core ve koordinasyon çalışması yaptı.

Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda izinli olan Yuto Nagatomo yer almadı. Japon futbolcu, yarın İstanbul'a gelerek çalışmalara katılacak.

Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA
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