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Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, 2019-2020 sezonu ikinci yarı hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

04.01.2020 20:16 | Son Güncelleme: 04.01.2020 20:16
Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarına başladı

, 2019-2020 sezonu ikinci yarı hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

'nde gerçekleştirilen yeni yılın ilk antrenmanına salonda açma germe, core ve koordinasyon çalışmasıyla başlandı.

Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda koşu çalışması yapıldı.İzinli olan Yuto Nagatomo, yarın sabah İstanbul'a gelerek takımla birlikte çalışmalara katılacak.

Sarı kırmızılı takım, 2019-2020 sezonu ikinci yarı hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.


Kaynak: DHA
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