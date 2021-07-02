Galatasaray, ikinci hazırlık maçını Kasımpaşa ile yapacak
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Galatasaray, ikinci hazırlık maçını Kasımpaşa ile yapacak

Galatasaray, ikinci hazırlık maçını Kasımpaşa ile yapacak
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu öncesi çalışmalar kapsamındaki ikinci hazırlık maçını Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile yapacak.

Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu öncesi çalışmalar kapsamındaki ikinci hazırlık maçını Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile yapacak.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, 10 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak maç, Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.

İlk hazırlık maçında Romanya'nın Dinamo Bükreş takımı ile karşılaşan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan müsabakayı yeni transfer Aytaç Kara'nın golleriyle 2-1 kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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