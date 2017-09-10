Galatasaray İkinci Başkanı Özyalçın ve Antalyaspor Başkanı Öztürk'ün Açıklamaları
- Galatasaray ikinci başkanı Cengiz Özyalçın ile röportaj Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ile röportaj ANTALYA - Galatasaray ikinci başkanı Cengiz Özyalçın ve Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
- Galatasaray ikinci başkanı Cengiz Özyalçın ile röportaj
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ile röportaj ANTALYA - Galatasaray ikinci başkanı Cengiz Özyalçın ve Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.