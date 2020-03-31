Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu...
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
31.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:26
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildi. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA