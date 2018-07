Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak: Bizde Transfer Bitmez

Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, İsviçre Kampı'nın ikinci gününde Galatasaray Televizyonu'ndan Deniz Gülen'in sorularını yanıtladı.

Albayrak şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'daki idmanlarımızın ardından ikinci kamp dönemi için 15 gün buradayız. Türkiye'ye döndüğümüz zaman fit bir Galatasaray göreceksiniz. Tüm takımlara yeni sezonda başarılar diliyorum. Her takım, kadrosunu güçlendiriyor ama bizim de elimizde şampiyon bir kadro var. Yuto'nun kalması için ciddi bir efor sarfettik ve mutlu sona ulaştık. Kadromuzda kimseyi bırakmamış olduk. Donk zaten kendi futbolcumuzdu. Geçen sezon inanılmaz bir performans gösterdi Fatih hocamla birlikte. Onunla da güzel bir anlaşma yaparak kadromuza devam etmesini sağladık. Türkiye'ye çok daha iyi şekilde döneceğiz. Bu sene her şey hocamızın kontrolü altında. Bu sabahki idmanı gördünüz. Bu kadar futbolcu sağlığını ön plana çıkaran bir idman seyretmedim diyebilirim. İyi bir kamp geçecek. Yapacağımız hazırlık maçlarının ardından da Türkiye'ye döneceğiz..."

"TÜRK KULÜPLERİ İTİNALI DAVRANIYOR"

"Bizde transfer bitmez. Ama bizim istediğimiz şekilde olması lazım. Menfaatlerimiz doğrultusunda olması lazım. Zaten farkındaysanız Türk kulüpleri itinalı davranıyorlar. Böyle de olmalı. Artık kulüplerin Euro ve Dolar artışının altından kalkması zor. UEFA ya sözümüz var. Sözümüzü tutmak istiyoruz."

"Aramızda gitmek isteyenler olabilir, gelenler de olacaktır. Hocamız ile birlikte her gün uğraşıyor her gün çalışıyoruz. Galatasaray'ın daha iyi yere gelmesi, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

"Kombine satışları çok iyi gidiyor. Gelmeden önce Mustafa Cengiz Başkanım ve Yusuf Günay ile bir toplantı yaptık. Kafamdaki sistemi hayata geçirmek istiyoruz. Döner dönmez yeni bir kampanya için çalışmalar yapacağız. 2 ya da 3 yıllık koltuklarla ilgili. 50 locamız kaldı. Onları sattıktan sonra başkanımızla ve yönetimimizle loca sahiplerini ziyaret etmek istiyoruz. Herkes locasını bir veya iki yıl uzatırsa yüksek faizden kurtulur ve Galatasaray'ı bir yerlere götürürüz. Herkesin de taşın altına elini koyacağından eminim. Loca sahiplerinin de bizleri kırmayacağından, Galatasaray'ın sorunu bankalarla değil kendi içinde çözeceğine eminim"