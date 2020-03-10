"Galatasaray'ı doğru yönetecek bir model oluşturmalıyız"
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Metin Öztürk, Galatasaray, Kadıoğlu, Güncel

"Galatasaray'ı doğru yönetecek bir model oluşturmalıyız"

Galatasaray'da 2021 Mayıs seçimlerimde başkanlık için adı geçen Metin Öztürk, günü kurtaracak değil, Galatasaray'ı doğru yönetecek bir model oluşturmak istediklerini söyledi.

10.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:40

Galatasaray'da 2021 Mayıs seçimlerimde başkanlık için adı geçen Metin Öztürk, günü kurtaracak değil, Galatasaray'ı doğru yönetecek bir model oluşturmak istediklerini söyledi.

Galatasaray'da 2021 yılının Mayıs ayında yapılacak başkanlık seçimleri için ismi geçen Metin Öztürk, 'Daha güçlü Galatasaray' sloganıyla yola çıktığı toplantılarına devam ediyor. Öztürk, bu kez de Prof. Dr. Teoman Kadıoğlu'nun başkanlığını yaptığı Galatasaray Düşünce Derneği ile bir araya geldi. Yaklaşık 50 üyenin katılımıyla gerçekleştirilen toplantının moderatörlüğünü Prof. Dr. Emre Alkin üstlendi. Pek çok konunun konuşulduğu toplantıda 28 Mart'taki Mali Genel Kurul sebebiyle ibra meselesi de gündeme geldi. Toplantıda ortak görüş, Adnan Polat'ın ibrasızlığıyla başlayan sürecin devamında, Mali Genel Kurulların ağır tartışma ortamında geçtiği, yönetimlerin 3 yıllık sürelerini tamamlayamadığı, seçim süreçlerinin tekrar 2 yıla çekilmesiyle bu sorunun daha kolay aşılacağı belirtildi.

Galatasaray'ın bir değerler bütünü olduğunu söyleyen Metin Öztürk, son yıllarda bu değerlerin kaybolduğunu belirtti. Öztürk, "Biz bu bozulmadan uzak kalıp, Galatasaray değerlerini benimseyerek, kulüp siyasetine girmeden Galatasaray'ın sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyoruz" dedi.

Kulüp sorunlarının tek bir başkana ve yönetime mal edilemeyeceğini söyleyen Öztürk, her başkanın pozitif veya negatif katkılarının olduğunu, bu yüzden kişilerden ziyade sorunlara odaklanılması gerektiğini söyledi. Oluşturmak istediği modeli de açıklayan Metin Öztürk, kulübün sorunlarının yönetimdeki birkaç kişiyle çözülemeyeceğini, bu yüzden düzenlemiş olduğu bu toplantılarla Galatasaray'ın geleceği adına fikir alışverişinde bulunarak ortak bir akıl oluşturmayı amaçladığını ekledi.

Önümüzde 14 aylık uzun bir dönem var diyen Öztürk, "Günü kurtaracak değil, Galatasaray'ı doğru yönetecek, sıkıntılı durumundan çıkarabilecek bir model oluşturmalıyız" şeklinde konuştu.

(İHA)

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: İHA

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