Galatasaray, Hristina Ruseva ile 1 Yıl Uzattı

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, geçtiğimiz sezon kadrosunda bulunan Bulgar oyuncu Hristina Ruseva ile 1 yıl daha anlaştı.



Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:



"Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, geçen sezon kadrosunda bulunan Bulgar orta oyuncu Hristina Ruseva ile 1 yıllık kontrat yeniledi. Yeni sezonda da Galatasaray'da mücadele etmeye devam edecek olan Hristina Ruseva'ya sarı kırmızı forma altında başarılar dileriz." - İSTANBUL