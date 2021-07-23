Galatasaray, Hollandalı futbolcu Van Aanholt'un transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı
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Galatasaray, Hollandalı futbolcu Van Aanholt'un transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı

Galatasaray, Hollandalı futbolcu Van Aanholt'un transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübü, Hollandalı sol bek Patrick Van Aanholt'un transferi için resmi görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Galatasaray Kulübü, Hollandalı sol bek Patrick Van Aanholt'un transferi için resmi görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Hollanda Milli Takım oyuncusu 29.08.1990 doğum tarihli Patrick Van Aanholt ile transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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