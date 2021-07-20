Galatasaray, Hollanda'ya gitti
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Galatasaray, Hollanda'ya gitti

İhlas Haber Ajansı / Tuncer Cengiz - Haberler | Spor

- Galatasaray, Hollanda'ya gitti UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile mücadele edecek olan Galatasaray, bu sabah Hollanda'ya gitti.

- Galatasaray, Hollanda'ya gitti

İSTANBUL - UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile mücadele edecek olan Galatasaray, bu sabah Hollanda'ya gitti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile mücadele edecek olan Galatasaray, Hollanda'ya hareket etti. Kafilede Başkan Burak Elmas ve yöneticiler de yer aldı. Yarın TSİ 22.00'de oynanacak olan karşılaşmanın rövanşı ise 28 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak. Galatasaray-PSV Eindhoven mücadelesinin galibi, Celtic-Midtjylland eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Hollanda'ya gitti
Galatasaray, Hollanda'ya gitti
Galatasaray, Hollanda'ya gitti
Galatasaray, Hollanda'ya gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tuncer Cengiz

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu kuraları çekildi
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu kuraları çekildi
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda PSV'yi elemesi durumunda Celtic – Midtjylland maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda PSV'yi elemesi durumunda Celtic – Midtjylland maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, PSV Eindhoven'ı elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Galatasaray, PSV Eindhoven'ı elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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