: Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor maçının ardından - Robert Prosinecki

02.02.2020 22:02 | Son Güncelleme: 02.02.2020 22:03

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Süper Lig'de Galatasaray'a 4-1 yenildikleri maçta rakiplerinin galibiyeti hak ettiğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hırvat teknik adam, "Galatasaray bizden daha iyiydi. Galatasaray'ın hak ettiğini söyleyebilirim. Fakat bizim için olumlu nokta, ikinci yarıdaki performansımızdır. İkinci yarıda maça ortak olmaya gayret ettik. Bir anlamda ortak da olduk. Bir gol attık ve net fırsatlardan yararlanamadık. Bu önümüzdeki maçlar için umut verdi." diye konuştu.

Robert Prosinecki, bundan sonraki her maçlarının final niteliğinde olacağını anlatarak, "Bugün kaybettik ama artık önemli olan önümüzdeki maçlar. Özellikle içerideki üç maçı kazanıp, deplasmandaki müsabakadan da puan almaya çalışacağız. Kayserispor savaşmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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