Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı Zehra Yılmaz ile anlaştı - Haberler

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Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı Zehra Yılmaz ile anlaştı

AA, Ercan Doğan - Spor
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Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı Zehra Yılmaz ile anlaştı

Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı, orta saha oyuncusu Zehra Yılmaz'ı transfer etti.

Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı, orta saha oyuncusu Zehra Yılmaz'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden sarı-kırmızılı takımın, Bursa Soğanlıspor'un 20 yaşındaki oyuncusu Zehra Yılmaz'ı kadrosuna kattığı belirtilerek, "Zehra Yılmaz'a 'hoş geldin' der, Galatasaray forması altında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

AA / Ercan Doğan - Spor

Zehra Yılmaz, Hepsiburada, Galatasaray, Futbol, Spor, Haberler

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