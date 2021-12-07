Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı'nda yeni transferler imzayı attı

Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı'nda 12 yeni transfer ile sözleşme imzalandı.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda Hepsiburada markası ile yapılan sponsorluk anlaşmasının ardından, yeni sezon öncesinde kadroya dahil edilen12 futbolcu için imza töreni düzenlendi.

Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nurcan Çelik'in de yer aldığı törende sözleşmelerin imzalanmasının ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.