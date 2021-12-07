Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı'nda yeni transferler imzayı attı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı'nda yeni transferler imzayı attı

Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Haberler | Spor
Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı'nda yeni transferler imzayı attı

Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı'nda 12 yeni transfer ile sözleşme imzalandı.

Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı'nda 12 yeni transfer ile sözleşme imzalandı.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda Hepsiburada markası ile yapılan sponsorluk anlaşmasının ardından, yeni sezon öncesinde kadroya dahil edilen12 futbolcu için imza töreni düzenlendi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda düzenlenen törende Samia Ahmed Mohamed Adam, Amanda Ferreira de Alencar, Berthe Prudence Andiolo Ongomo, Angie Sandrith Telles Ortiz, Ijeoma Queenth Daniels, Milica Denda, Sude Nur Sözüdoğru, Didem Dülber, Arzu Akkurt, Büşra Kenet, Zeynep Nisan Üner ve Siber Göker, kendilerini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nurcan Çelik'in de yer aldığı törende sözleşmelerin imzalanmasının ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı'nda yeni transferler imzayı attı

Galatasaray'da büyük kavga! Maç öncesi Fatih Terim ve Burak Elmas gerginliği

Galatasaray'da büyük kavga! Maç öncesi Fatih Terim ve Burak Elmas gerginliği

 Cedric Bakambu'nun Galatasaray'dan istediği para ortaya çıktı

Cedric Bakambu'nun Galatasaray'dan istediği para ortaya çıktı

 İspanyol takımı Malaga'ya Cenk yüzünden transfer yasağı geldi

İspanyol takımı Malaga'ya Cenk yüzünden transfer yasağı geldi

Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title