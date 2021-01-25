Galatasaray, Henry Onyekuru'yu kadrosuna kattı
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Galatasaray, Henry Onyekuru'yu kadrosuna kattı

25.01.2021 20:45 | Son Güncelleme: 25.01.2021 20:48
Galatasaray, Henry Onyekuru'yu kadrosuna kattı

Galatasaray Kulübü, Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru'yu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Galatasaray Kulübü, Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru'yu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru ve kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2020-2021 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 650 bin avro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 11.06.2021 tarihine kadar şirketimizin net 4 milyon 350 bin avro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 23 yaşındaki futbolcuya 2020-2021 futbol sezonu için net 750 bin avro ücret ödeneceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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