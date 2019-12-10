Galatasaray HDI Sigorta, yarın Dukla Liberec ile karşılaşacak
Galatasaray HDI Sigorta Voleybol Takımı, Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında Çekya ekibi Dukla Liberec'i konuk edecek.
10.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:08
Galatasaray HDI Sigorta Voleybol Takımı, Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında Çekya ekibi Dukla Liberec'i konuk edecek.
Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Bu karşılaşmanın rövanşı 19 Aralık Perşembe günü Çekya'da oynanacak.
Kaynak: AA
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