Galatasaray HDI Sigorta yarı finalde
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Galatasaray HDI Sigorta yarı finalde

2020 CEV Kupası Çeyrek Final ikinci maçında Arkas Spor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray HDI Sigorta, yarı finale yükseldi.

04.03.2020 22:00 | Son Güncelleme: 04.03.2020 22:00
Galatasaray HDI Sigorta yarı finalde

2020 CEV Kupası Çeyrek Final ikinci maçında Arkas 'u deplasmanda 3-2 mağlup eden HDI , yarı finale yükseldi. Sarı-kırmızı ekibin yarı finaldeki rakibi ise; Leo Shoes Modena (İtalya)-GFC Ajaccio (Fransa) eşleşmesinin galibi olacak.

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Kompleksi

Hakemler: Risto Strandson (Estonya), Lyubomir Sirakov (Bulgaristan)

Arkas: Burak, Mustafa Koç, Adis, Yiğit, Mert, Blankenau, Bravo (L), Caner (L) (Efe, Burak Çevik, Mirza, Muhammet, )

Galatasaray: Selçuk, Burutay, Doğukan, Venno, Antonov, Van Berkel, Onurcan (L), Burak (L) (Muzaffer, Melih, Gazi, Vahit Emre, Yasin, Selim)

Setler: 19-25, 21-25, 25-14, 25-23, 17-19

Süre: 108 dakika (22,25,20,23,18)

(İHA)

Kaynak: İHA

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