Galatasaray HDI Sigorta-Sorgun Belediyespor maçı ertelendi

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasında bugün oynanması gereken Galatasaray HDI Sigorta- Sorgun Belediyespor maçı yarına ertelendi.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, Galatasaray HDI Sigorta'nın Sorgun Belediyespor ile bugün saat 15.00'te oynaması gereken karşılaşmanın, sarı-kırmızılı kafilenin Mardin'den dönüşte yaşadığı ulaşım sorunları sebebiyle Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yarına ertelendiği bildirildi.

Karşılaşma yarın saat 14.00'te Burhan Felek Vestel Spor Salonu'nda oynanacak.