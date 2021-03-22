Galatasaray HDI Sigorta, Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyonluk için sahaya çıkıyor

Galatasaray HDI Sigorta Voleybol Takımı, Kadınlar CEV Kupası finalinin rövanşında yarın İtalya'nın Saugella ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor 2 ve GSTV'den canlı yayımlanacak.

İtalya'da oynanan finalin ilk maçını 3-0 kaybeden Galatasaray HDI Sigorta'nın yarın 3-0 veya 3-1 kazanması durumunda şampiyon, müsabaka sonunda oynanacak altın setle belirlenecek.

İtalya ekibine ise kupayı kazanması için iki set alması yeterli olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar