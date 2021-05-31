Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda menajer Nihan Güneyligil görevinden ayrıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda menajer Nihan Güneyligil görevinden ayrıldı

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda menajer Nihan Güneyligil görevinden ayrıldı
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda menajer Nihan Güneyligil'in görevini bıraktığı duyuruldu.

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda menajer Nihan Güneyligil'in görevini bıraktığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, voleybol kariyerini sonlandırdıktan sonra 4 sezondur Galatasaray Kadın Takımı'nın menajerliğini üstlenen Güneyligil'in görevinden ayrıldığı belirtilerek, "Kendisine bugüne kadar vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

Başkan ve hoca arasında yeni kriz! Fatih Terim, Florya'daki tüm eşyalarını topladı
Başkan ve hoca arasında yeni kriz! Fatih Terim, Florya'daki tüm eşyalarını topladı
Fatih Terim'e Yunanistan yolu göründü! Panathinaikos Başkanı'nın bir telefonu her şeyi değiştirdi
Fatih Terim'e Yunanistan yolu göründü! Panathinaikos Başkanı'nın bir telefonu her şeyi değiştirdi
Galatasaray'ın kiralık olarak gönderdiği 6 futbolcu takıma geri döndü
Galatasaray'ın kiralık olarak gönderdiği 6 futbolcu takıma geri döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Mustafa Varank İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Seda Sayan Burak Sergen
Spor Ünal Aysal Şenol Güneş Ergin Ataman Nihat Özdemir Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda menajer Nihan Güneyligil görevinden ayrıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 15:11:42. #1.15#

title