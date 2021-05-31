Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda menajer Nihan Güneyligil görevinden ayrıldı

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda menajer Nihan Güneyligil'in görevini bıraktığı duyuruldu.

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda menajer Nihan Güneyligil'in görevini bıraktığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, voleybol kariyerini sonlandırdıktan sonra 4 sezondur Galatasaray Kadın Takımı'nın menajerliğini üstlenen Güneyligil'in görevinden ayrıldığı belirtilerek, "Kendisine bugüne kadar vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar