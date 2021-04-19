Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda transfer çalışmaları
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Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda transfer çalışmaları

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda transfer çalışmaları
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda tecrübeli oyuncu Gamze Kılıç transfer edilirken, Gizem Güreşen'in sözleşmesi de uzatıldı.

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda tecrübeli oyuncu Gamze Kılıç transfer edilirken, Gizem Güreşen'in sözleşmesi de uzatıldı.

Galatasaray kulübünden yapılan açıklamada, daha önce de sarı-kırmızılı formayı giyen Gamze Kılıç ve son 3 sezonda takımda oynayan Gizem Güreşen ile ikişer yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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