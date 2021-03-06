Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda 2 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda 2 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

06.03.2021 19:11 | Son Güncelleme: 06.03.2021 19:14
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda 2 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda 2 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda 2 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan 2 voleybolcunun tedavi protokolü ve karantina sürecinin başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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