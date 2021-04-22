Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, VakıfBank'tan Zeynep Sude Demirel'i bir yıllığına kiraladı
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Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, VakıfBank'tan Zeynep Sude Demirel'i bir yıllığına kiraladı

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, VakıfBank'tan Zeynep Sude Demirel'i bir yıllığına kiraladı
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, son olarak Yeşilyurt forması giyen VakıfBank'ın 21 yaşındaki oyuncusu Zeynep Sude Demirel'i bir yıllığına kiraladı.

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, son olarak Yeşilyurt forması giyen VakıfBank'ın 21 yaşındaki oyuncusu Zeynep Sude Demirel'i bir yıllığına kiraladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-kırmızılı ekip, VakıfBank'ın genç orta oyuncusu Zeynep Sude Demirel'i bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Voleybola Kocaeli Derince Yenikent Spor Kulübünde başlayan 2000 doğumlu orta oyuncu, Vakıfbank, Çanakkale Belediyespor, Büyükçekmece Voleybol Akademisi, Doğa Koleji ve Sistem9 Yeşilyurt'ta forma giydi.

Zeynep Sude, bu sezon Yeşilyurt formasıyla CEV Challenge Kupası sevinci yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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