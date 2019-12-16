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Galatasaray HDI Sigorta, Grupa Azoty Chemik'i konuk edecek

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında yarın Polonya'nın Grupa Azoty Chemik ekibi ile karşılaşacak.

16.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:20
Galatasaray HDI Sigorta, Grupa Azoty Chemik'i konuk edecek

HDI Kadın Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında yarın 'nın Grupa Azoty Chemik ekibi ile karşılaşacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Polonya'da oynanan ilk maçı 3-1 kaybeden sarı-kırmızılı takımın, yarınki karşılaşmayı 3-0 ya da 3-1 kazanması durumunda turu geçecek tarafı altın set belirleyecek.

Grupa Azoty Chemik'in 2 set alması halinde ise Galatasaray HDI Sigorta organizasyona veda edecek.

Kaynak: AA
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