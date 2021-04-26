Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, orta oyuncu Hakkı Çapkınoğlu'nu kadrosuna kattı

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, orta oyuncu Hakkı Çapkınoğlu'nu kadrosuna dahil etti.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, orta oyuncu Hakkı Çapkınoğlu'nu kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Halkbank'ta forma giyen 30 yaşındaki voleybolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Hakkı Çapkınoğlu, imza töreninin ardından GS TV'ye yaptığı açıklamada, "Çocukluğumdan bu yana sarı-kırmızılı renklere gönül vermiş bir insanım. Bu takımda yer aldığım için çok mutluyum. Hedeflerim var. Daha önce yaşadığım şampiyonlukları burada da yaşamak istiyorum. Uzun yıllar bu kulüpte oynamak istiyorum. Bunun için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Umarım hepimiz için güzel bir sene olur. Hedeflerimiz tabii ki yüksek. Bu kulvardaki bütün kupaları kazanmak istiyoruz. Çok çalışıp bu hedeflerimizi gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Böyle bir gücümüzün olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan