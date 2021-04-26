Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, orta oyuncu Hakkı Çapkınoğlu'nu kadrosuna kattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, orta oyuncu Hakkı Çapkınoğlu'nu kadrosuna kattı

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, orta oyuncu Hakkı Çapkınoğlu'nu kadrosuna kattı
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, orta oyuncu Hakkı Çapkınoğlu'nu kadrosuna dahil etti.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, orta oyuncu Hakkı Çapkınoğlu'nu kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Halkbank'ta forma giyen 30 yaşındaki voleybolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Hakkı Çapkınoğlu, imza töreninin ardından GS TV'ye yaptığı açıklamada, "Çocukluğumdan bu yana sarı-kırmızılı renklere gönül vermiş bir insanım. Bu takımda yer aldığım için çok mutluyum. Hedeflerim var. Daha önce yaşadığım şampiyonlukları burada da yaşamak istiyorum. Uzun yıllar bu kulüpte oynamak istiyorum. Bunun için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Umarım hepimiz için güzel bir sene olur. Hedeflerimiz tabii ki yüksek. Bu kulvardaki bütün kupaları kazanmak istiyoruz. Çok çalışıp bu hedeflerimizi gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Böyle bir gücümüzün olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Galatasaray, Fenerbahçe'nin şampiyonluklar için yaptığı başvurunun reddi için TFF'ye Cengiz'in imzasıyla itirazda bulundu
Galatasaray, Fenerbahçe'nin şampiyonluklar için yaptığı başvurunun reddi için TFF'ye Cengiz'in imzasıyla itirazda bulundu
Güncellenen şampiyonluk oranlarında şansı en az fazla düşüş gösteren takım Galatasaray oldu
Güncellenen şampiyonluk oranlarında şansı en az fazla düşüş gösteren takım Galatasaray oldu
Galatasaray, Henry Onyekuru ile yola devam etmeme kararı aldı
Galatasaray, Henry Onyekuru ile yola devam etmeme kararı aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Derya Yanık Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Hande Erçel Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Yılmaz Vural Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, orta oyuncu Hakkı Çapkınoğlu'nu kadrosuna kattı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 19:58:15. #1.16#

title