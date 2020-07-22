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Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda yeni sezon hazırlıkları başladı

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda 2020-2021 sezonu hazırlıkları başladı.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda yeni sezon hazırlıkları başladı
22.07.2020 19:29 | Son Güncelleme: 22.07.2020 19:33

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda 2020-2021 sezonu hazırlıkları başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, sarı-kırmızılıların yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını Galatasaray Park Voleybol Salonu'nda yaptığı belirtildi.

Başantrenör Nedim Özbey yönetiminde gerçekleştirilen idmana tüm oyuncuların katıldığı ifade edildi.

GS TV'ye açıklamalarda bulunan Nedim Özbey, yerli oyuncu ağırlıklı bir takımla mücadele edeceklerini belirterek, "Çalışmalarımıza başladık, önümüzdeki süreçte tempomuzu daha da yükselteceğiz. Bizim yerli oyuncularımız gerçekten kaliteli çocuklar. Ben aynı zamanda milli takım antrenörüyüm. Yerli ağırlıklı bir takımla çalışmak bizim için çok kıymetli. Birbirimizi tanıyoruz, bu sene de başarılı olacağımızı düşünüyorum. Geçen sezon pandemi sürecinde Türkiye'nin en formda takımı olduğumuz anda, Avrupa Kupası, lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası ile birlikte 3 kupa kaybettik. Hiçbir şey sağlığın önüne geçemez. Aynı hırsla kaybettiğimiz kupaların hepsini alabilmek için çalışmalara başladık." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı erkek voleybol takımının kaptanı Selçuk Keskin ise tüm kulvarlarda başarı hedeflediklerini vurgulayarak, "Antrenmanlar gayet iyi başladı. Programlı şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bayrama kadar bu böyle gidecek. Bayramdan sonra da tempomuzu iyice yükseltip lige hazır bir şekilde başlamak istiyoruz. Bu sene yine hedefimiz şampiyonluk. İlk 4'te kalmak ve Avrupa Kupaları'na gitmek istiyoruz. Galatasaray armasının olduğu her yerde hedef sadece şampiyonluk olur. İnşallah önümüzdeki sene bu pandemi süresi de biter, çok daha güzel bir şekilde yeni bir sezon geçiririz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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