Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Cansın Hacıbekiroğlu'nu transfer etti
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Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Cansın Hacıbekiroğlu'nu transfer etti

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Cansın Hacıbekiroğlu'nu transfer etti
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Cansın Hacıbekiroğlu'nu transfer ettiğini açıkladı.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Cansın Hacıbekiroğlu'nu transfer ettiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, başarılı orta oyuncu Cansın Hacıbekiroğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Cansın Hacıbekiroğlu'na yeniden hoş geldin der, sarı kırmızılı forma altında başarılar dileriz." denildi.

1987 doğumlu milli oyuncu, son iki sezonda Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevnespor forması giymişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Cansın Hacıbekiroğlu'nu transfer etti - Haberler Spor
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