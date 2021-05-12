Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Hırvat Marko Sedlacek'i transfer etti
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Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Hırvat Marko Sedlacek'i transfer etti

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Hırvat Marko Sedlacek'i transfer etti
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Hırvat smaçör Marko Sedlacek'i kadrosuna dahil etti.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Hırvat smaçör Marko Sedlacek'i kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon İtalya'nın Vero Volley Monza takımında forma giyen 25 yaşındaki oyuncuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Marko Sedlacek, kariyerinde Mladost Zagreb, Rennes ve Piacenza formalarını da giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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