Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası'nda yarı final maçına çıkıyor
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Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası'nda yarı final maçına çıkıyor

22.02.2021 10:23 | Son Güncelleme: 22.02.2021 10:26
Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası'nda yarı final maçına çıkıyor

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda yarın Fransa'nın Beziers Angels takımıyla karşı karşıya gelecek.

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda yarın Fransa'nın Beziers Angels takımıyla karşı karşıya gelecek.

Herault bölgesine bağlı Beziers kentindeki Four a Chaux Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynanan çeyrek final karşılaşmasında Almanya'nın Dresdner takımını elerken, Beziers Angels, Romanya'nın CSM Targoviste ekibini saf dışı bırakmıştı.

Galatasaray HDI Sigorta, eşleşmenin ikinci ayağında Fransız ekibini 3 Mart Çarşamba günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda ağırlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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