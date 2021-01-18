Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası'nda son 16 ve çeyrek final turuna ev sahipliği yapacak
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası'nda son 16 ve çeyrek final turu karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak.
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası'nda son 16 ve çeyrek final turu karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğindeki karşılaşmalar 26-27 Ocak'ta yapılacak. Turlar tek maç üzerinden oynanacak.
Son 16 turundaki rakibi Alman ekibi SC Potsdam'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle turnuvadan çekilmesi sonrası Galatasaray HDI Sigorta, çeyrek finalde mücadele edecek.
Sarı-kırmızılı takım, son 16 turundaki Nova KBM Branik (Slovenya)-Dresdner SC (Almanya) maçının galibiyle çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar