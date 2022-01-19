Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası'nda CEZ Karlovarsko'yu ağırlayacak - Haberler Spor
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Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası'nda CEZ Karlovarsko'yu ağırlayacak

Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası'nda CEZ Karlovarsko'yu ağırlayacak
AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Çekya temsilcisi CEZ Karlovarsko'yu konuk edecek.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Çekya temsilcisi CEZ Karlovarsko'yu konuk edecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Karlovy Vary kentinde oynanan ilk maçı Çekya ekibi 3-0 kazanmıştı. Turu geçen takım adını çeyrek finale yazdıracak.

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri

Burhan Felek, Galatasaray, voleybol, Sigorta, Spor, Haber

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