Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası'nda çeyrek final maçına çıkıyor
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Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası'nda çeyrek final maçına çıkıyor

26.01.2021 12:03 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:06
Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası'nda çeyrek final maçına çıkıyor

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek finalinde yarın Almanya'nın Dresdner ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek finalinde yarın Almanya'nın Dresdner ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle çeyrek final tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmayı kazanan takım yarı finale yükselecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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