Galatasaray HDI Sigorta, Çekya deplasmanında
AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Çekya temsilcisi CEZ Karlovarsko'ya konuk olacak.
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Çekya temsilcisi CEZ Karlovarsko'ya konuk olacak.
Karlovy Vary kentinde gerçekleştirilecek müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.
İki maç üzerinden oynanacak son 16 turunu geçen takım, adını çeyrek finale yazdıracak.
Rövanş müsabakası, 20 Ocak Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.?
Galatasaray yönetiminin #FatihTerim ile yollarını ayırma kararını nasıl buluyorsunuz?— Haberler (@Haberler) January 10, 2022
AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
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