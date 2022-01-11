Galatasaray HDI Sigorta, Çekya deplasmanında - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray HDI Sigorta, Çekya deplasmanında

Galatasaray HDI Sigorta, Çekya deplasmanında
AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Çekya temsilcisi CEZ Karlovarsko'ya konuk olacak.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Çekya temsilcisi CEZ Karlovarsko'ya konuk olacak.

Karlovy Vary kentinde gerçekleştirilecek müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

İki maç üzerinden oynanacak son 16 turunu geçen takım, adını çeyrek finale yazdıracak.

Rövanş müsabakası, 20 Ocak Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.?

Galatasaray'ın yeni hocası yola çıktı! İstanbul'a geliş saati belli oldu

Galatasaray'ın yeni hocası yola çıktı! İstanbul'a geliş saati belli oldu

 Ayrılık sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama! Tazminat alacak mı?

Ayrılık sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama! Tazminat alacak mı?

 Ayrılık konuşması ortaya çıktı! Terim, Başkan Elmas'ın teklifini duyunca çıldırdı: Bildiğiniz gibi yapın

Ayrılık konuşması ortaya çıktı! Terim, Başkan Elmas'ın teklifini duyunca çıldırdı: Bildiğiniz gibi yapın

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title