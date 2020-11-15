Galatasaray HDI Sigorta - Aydın Büyükşehir Belediyespor voleybol maçı kaç kaç bitti?
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Galatasaray HDI Sigorta - Aydın Büyükşehir Belediyespor voleybol maçı kaç kaç bitti?

15.11.2020 17:26 | Son Güncelleme: 15.11.2020 17:31
Galatasaray HDI Sigorta - Aydın Büyükşehir Belediyespor voleybol maçı kaç kaç bitti?

Misli.co Sultanlar Liginde Galatasaray HDI Sigorta - Aydın Büyükşehir Belediyespor voleybol maçı kaç kaç bitti?

Misli.com Sultanlar Ligi'nde voleybol müsabakaları hız kesmeden devam ediyor. Pek çok maçın gerçekleştirildiği maçta Galatasaray HDI Sigorta - Aydın Büyükşehir Belediyespor voleybol maçı endikkat çekenler arasında. Peki, Galatasaray HDI Sigorta - Aydın Büyükşehir Belediyespor voleybol maçı kaç kaç bitti?

GALATASARAY HDI SİGORTA - AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, ağırladığı Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Salon:

Burhan Felek Vestel

Hakemler:

Erdal Akıncı, Ramazan Çevik

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Hazal Selin Arifoğlu, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk (Gizem Güreşen, Güldeniz Önal, Beran Yeşilırmak)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ezgi Bektaş, Janset Cemre Erkul, Meryem Boz, Grothues, Hande Korkut, Aslıhan Kılıç (Berra Eren, Pınar Atasever, Pelin Özkılıçcı)

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