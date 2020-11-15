Galatasaray HDI Sigorta - Aydın Büyükşehir Belediyespor voleybol maçı kaç kaç bitti?
Misli.co Sultanlar Liginde Galatasaray HDI Sigorta - Aydın Büyükşehir Belediyespor voleybol maçı kaç kaç bitti?
Misli.com Sultanlar Ligi'nde voleybol müsabakaları hız kesmeden devam ediyor. Pek çok maçın gerçekleştirildiği maçta Galatasaray HDI Sigorta - Aydın Büyükşehir Belediyespor voleybol maçı endikkat çekenler arasında. Peki, Galatasaray HDI Sigorta - Aydın Büyükşehir Belediyespor voleybol maçı kaç kaç bitti?
GALATASARAY HDI SİGORTA - AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, ağırladığı Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Salon:
Burhan Felek Vestel
Hakemler:
Erdal Akıncı, Ramazan Çevik
Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Hazal Selin Arifoğlu, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk (Gizem Güreşen, Güldeniz Önal, Beran Yeşilırmak)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ezgi Bektaş, Janset Cemre Erkul, Meryem Boz, Grothues, Hande Korkut, Aslıhan Kılıç (Berra Eren, Pınar Atasever, Pelin Özkılıçcı)