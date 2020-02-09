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Galatasaray HDI Sigorta: 3-0

SALON: Burhan FelekHAKEMLER: Nurper Özbar, Metin KorkutFENERBAHÇE OPET: Thompson, Eda Erdem Dündar, Fatma Yıldırım, Naz Aydemir Akyol, Robinson, Bahar Toksoy Guidetti (Aylin Sarıoğlu, Melis Yılmaz, Beliz Başkır)GALATASARAY HDI SİGORTA: Çağla Akın, Güldeniz Önal, Rykhliuk, Aslı Kalaç, Anthi,...

09.02.2020 17:08 | Son Güncelleme: 09.02.2020 17:08
Galatasaray HDI Sigorta: 3-0

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Nurper Özbar, Metin KorkutFENERBAHÇE OPET: Thompson, Dündar, Fatma Yıldırım, Naz Aydemir Akyol, Robinson, Bahar Toksoy Guidetti (Aylin Sarıoğlu, Melis Yılmaz, Beliz Başkır)GALATASARAY HDI : Çağla Akın, Güldeniz Önal, Rykhliuk, Aslı Kalaç, Anthi, Belien (Gizem Karadayı, Nilay Karaağaç, Beren Yeşilırmak, Cansu Çetin)SETLER: 25-21, 25-23, 25-20SÜRE: 82 dakika (25, 31, 26)İSTANBUL, - Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15'inci haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında Galatasaray HDI 'yı 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı-lacivertli ekip, 15'inci maçında 13'üncü elde ederken Galatasaray HDI Sigorta ise bu sezon 3'üncü yenilgisini aldı.

Kaynak: DHA
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