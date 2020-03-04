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Galatasaray HDI Sigorta: 2-3

SALON: İzmir AtatürkHAKEMLER: Risto Strandson (Estonya) (xx), Lyubomir Sirakov (Bulgaristan) (xx)ARKAS SPOR: Burak Güngör (xx), Mustafa Koç (xx), Adis (xx), Yiğit (xx), Mert (x), Blankenau (x), Bravo (x), Mirza (x), Caner (x), Muhammet (x) Efe (xx), Mustafa Cengiz (xx), Burak Çevik...

04.03.2020 21:25 | Son Güncelleme: 04.03.2020 21:26
Galatasaray HDI Sigorta: 2-3

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Risto Strandson (Estonya) (xx), Lyubomir Sirakov (Bulgaristan) (xx)ARKAS SPOR: Burak Güngör (xx), Mustafa Koç (xx), Adis (xx), Yiğit (xx), Mert (x), Blankenau (x), Bravo (x),  Mirza (x), Caner (x), Muhammet (x) Efe (xx), Mustafa Cengiz (xx), Burak Çevik (xx)GALATASARAY HDI : Selçuk (xxx), Burutay (xxx), Doğukan (xxx), Venno (xxx), Antonov (xxx), Van Berkel (xxx), Onurcan (xxx), Ertuğrul Gazi (xx), Yasin (xx), Muzaffer (xx), Selim (xx), Burak (xx), Melih (xx), Emre (xx)SETLER: 19-25, 21-25, 25-14, 25-23, 17-19SÜRE: 108 dakika (22, 25, 20, 23, 18)Erkekler Voleybol CEV Kupası'nda iki Türk takımının eşleştiği çeyrek final mücadelesinde ilk maçta Arkas 'u evinde 3-1 mağlup eden Galatasaray HDI , İzmir'de oynanan rövanş maçını da 3-2 kazanarak yarı finale yükseldi. Geçen sezon final oynadığı CEV Kupası'nı İtalyan ekibi Trentino'ya kaptıran sarı-kırmızılılar, bu yıl organizasyonda tek Türk takımı olarak kaldı.İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk iki setini 19-25 ve 21-25'lik skorlarla kazanan Galatasaray, 2-0 öne geçip tur atlamayı garantiledi. Bu bölümden sonra iki takımda da yedekler mücadele ederken, 3'üncü seti 25-14, 4'üncü seti 25-23 alan Arkas skoru 2-2'ye getirdi. Tie-break setinde 17-19 üstünlük kuran Galatasaray HDI Sigorta, sahadan 3-2 galip ayrıldı.Galatasaray yarı finalde, Modena (İtalya) - GFC Ajaccio (Fransa) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Fransa'da oynanan ilk maçı Modena 3-0 kazanırken, iki takım arasında İtalya'da oynanması gereken rövanş maçı ülkedeki koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

- İzmir

Kaynak: DHA

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