Galatasaray HDI Sigorta: 0-3 - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray HDI Sigorta: 0-3

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Galatasaray HDI Sigorta: 0-3

SALON: İzmir AtatürkHAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xx), Ferhat Büyükpamukçu (xx)ECZACIBAŞI DYNAVİT: Maja (xx), Fatma (xx), Merve (xx), Boskovic (xx), Hande (xx), Heyrman (xx), Simge (xx), Saliha (x), Beyza (x), Adams (x)GALATASARAY HDI SİGORTA: Sude Hacımustafaoğlu (xxx), Fatma (xxx), Alexia...

İZMİR (DHA) -

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xx), Ferhat Büyükpamukçu (xx)

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Maja (xx), Fatma (xx), Merve (xx), Boskovic (xx), Hande (xx), Heyrman (xx), Simge (xx), Saliha (x), Beyza (x), Adams (x)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Sude Hacımustafaoğlu (xxx), Fatma (xxx), Alexia (xxx), Anthi (xxx), Sasa (xxx), Gamze (xxx), Gizem (xxx), Zeynep Sude Demirel (xx), Su (xx)

SETLER: 21-25, 21-25, 19-25

SÜRE: 85 dakika (28, 28, 29)

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley B Grubu son maçında Galatasaray HDI Sigorta, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın setleri 21-25, 21-25 ve 19-25'lik skorlarla sona erdi.

Bu sonuçla 3 galibiyet alarak grubu lider tamamlayan Galatasaray HDI Sigorta ve 2 galibiyet elde ederek 2'nci sırayı alan Eczacıbaşı Dynavit çeyrek finale yükseldi. Üç gün sonunda B Grubu'nda tek galibiyetle 3'üncü olan Mert Grup Sigorta ve galibiyet alamayan 4'üncü Karayolları ise kupaya veda etti.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
Fatih Terim için çarpıcı suçlama! Mostafa Mohamed'i kasıtlı olarak son dakikalarda sahaya sürüyor

Fatih Terim için çarpıcı suçlama! Mostafa Mohamed'i kasıtlı olarak son dakikalarda sahaya sürüyor

 Volkan'dan dikkat çeken Alex ve Muslera sözleri! Rüya 11'ine G.Saray'dan 3, Beşiktaş'tan 1 futbolcu aldı

Volkan'dan dikkat çeken Alex ve Muslera sözleri! Rüya 11'ine G.Saray'dan 3, Beşiktaş'tan 1 futbolcu aldı

 Eski Galatasaraylı Orkun Uşak'tan dikkat çeken kıyaslama: Lincoln inanılmazdı, Alex falan hikaye

Eski Galatasaraylı Orkun Uşak'tan dikkat çeken kıyaslama: Lincoln inanılmazdı, Alex falan hikaye
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Öcalan Mehmet Nuri
Magazin
Spor Şans Oyunları Oğuzhan Özyakup Kemal Kılıçdaroğlu Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Jerome Powell Oğuzhan Özyakup Kıvanç Tatlıtuğ Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Galatasaray HDI Sigorta: 0-3 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 17:30:24. #1.11#