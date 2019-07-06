Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: DHA

Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana salonda core ve aktivasyon çalışmasıyla başlandı. Antrenmanın ana bölümünde ise salonda ve rampada koşu çalışmaları üzerinde duruldu.Sarı kırmızılı takım, yeni sezon hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.