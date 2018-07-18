Galatasaray Hazırlık Maçında PSV Eindhoven'a 3-1 Mağlup Oldu
Yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'de sürdüren Galatasaray, burada oynadığı ikinci hazırlık maçında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a 3-1 mağlup oldu.
Yeni sezon çalışmalarını İsviçre'de sürdüren Galatasaray, Montrö kentinde Hollanda'nın köklü takımlarından PSV Eindhoven ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, ikinci hazırlık maçında PSV'ye 3-1 mağlup oldu.
Galatasaray'ın tek golünü 65. dakikada Martin Linnes atarken PSV'nin gollerini 41. dakikada Bergwin, 59. dakikada Malen ve 78. dakikada Gakpo kaydetti.
ONYEKURU İLK KEZ FORMA GİYDİ
Karşılaşmaya İsmail, Linnes, Maicon, Ahmet, Carole, Donk, Selçuk, Fernando, Rodrigues, Feghouli, Gomis 11'i ile başlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, yeni transferlerden Muğdat Çelik'i 60, Henry Onyekuru'yu ise 66. dakikada oyuna dahil etti.
Galatasaray, bir sonraki hazırlık maçında 21 Temmuz Cumartesi günü İspanyol ekibi Valencia ile karşılaşacak.
-
galatasaray bu sene kumeye düşmemek için oynarCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Gruptan zor çıkarız diyen arkadaş sen nereden duydun bunu sen hayatında grup maçı yönettinmi unutma Galatasaraydan bahsediyorsun!!!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
AynCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Ismail Cipe Galatasarayin 2. Kalecisi olamaz cok kötü Lig de Kupa da sIkIntI yasariz anca alt yapi da oynar Ismail Cipe.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Selçuk a kaldıysa takımCevap Yaz Yayından Kaldır