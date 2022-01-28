Galatasaray, hazırlık maçında farklı mağlup - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray, hazırlık maçında farklı mağlup

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Galatasaray, hazırlık maçında farklı mağlup

Galatasaray, lige verilen arada Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile yaptığı hazırlık maçından 6-2 mağlup ayrıldı.

Galatasaray, lige verilen arada Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile yaptığı hazırlık maçından 6-2 mağlup ayrıldı.

Galatasaray, hazırlık maçında Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada rakibine 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup oldu. Tuzlaspor'a galibiyeti getiren golleri Okwuchukwu Ezeh (3), Onat Kutay Kurt, Sedat Şahintürk ve Jurgen Bardhi kaydetti. Galatasaray'ın karşılaşmadaki golleri ise Onat Kutay Kurt (Kendi kalesine) ve Ömer Bayram'dan geldi.

OMAR ELABDELLAOUİ FORMASINA KAVUŞTU

Öte yandan Omar Elabdellaoui, Tuzlaspor karşılaşmasında formasına kavuştu. 2021 yılına girilirken, yılbaşında havai fişek patlaması sonrasında gözünden yaralanan ve tedavisi devam eden Omar Elabdellaoui, 13 aylık aranın ardından forma giydi. Yurt içi ve yurt dışında çeşitli tedavilerden geçen 30 yaşındaki sağ bek oyuncusu Tuzlaspor maçına ilk 11'de başladı.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Spor

Omar Elabdellaoui, Galatasaray, Spor Toto, Tuzlaspor, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title