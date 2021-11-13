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Galatasaray, hazırlık maçında Bursaspor'u 5 golle geçti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Galatasaray, hazırlık maçında Bursaspor'u 5 golle geçti

Galatasaray, lige verilen milli arada oynadığı hazırlık maçında Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor'u 5-2 mağlup etti.

Galatasaray, lige verilen milli arada oynadığı hazırlık maçında Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor'u 5-2 mağlup etti.

Florya Metin Oktay Tesislerinde oynanan karşılaşmaya Galatasaray; İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Marcao, Patrick van Aanholt, Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao, Atalay Babacan, Emre Kılınç, Ryan Babel ve Mbaye Diagne ilk 11'iyle çıktı. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri, 4, 17 ve 44'üncü dakikalarda Mbaye Diagne, 8'inci dakikada Oğulcan Çağlayan ve 59'uncu dakikada Ömer Bayram kaydetti. Bursaspor'un golleri ise 29'uncu dakikada İsmail Yüksek ve 38'inci dakikada Elton Acolatse'den geldi.

Galatasaray, hazırlık maçında Bursaspor'u 5 golle geçti

Galatasaray, hazırlık maçında Bursaspor'u 5 golle geçti

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