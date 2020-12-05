Galatasaray, Hatayspor'u konuk ediyor! Sarı kırmızılıların 11'i belli oldu
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Galatasaray, Hatayspor'u konuk ediyor! Sarı kırmızılıların 11'i belli oldu

05.12.2020 17:50 | Son Güncelleme: 05.12.2020 18:49
Galatasaray, Hatayspor'u konuk ediyor! Sarı kırmızılıların 11'i belli oldu

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Türk Telekom'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşma öncesi sarı kırmızılıların ilk 11'i belli oldu.

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Sarı kırmızılılar, Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takımın 20 puanı bulunuyor.

Atakaş Hatayspor ise ligde oynadığı 7 müsabakada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 12 puan elde etti.

SON 5 MAÇTA 13 PUAN TOPLADI

Galatasaray, Süper Lig'deki son 5 maçının 4'ünü kazanırken, birinde berabere kaldı.

Bu maçlarda Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor'u yenen sarı-kırmızılı takım, Hes Kablo Kayserispor ile berabere kaldı. Galatasaray, son 5 karşılaşmasında hanesine 13 puan yazdırdı.

İŞTE İLK 11'LER

GALATASARAY: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan, Emre Akbaba, Diagne.

HATAYSPOR: Munir, Pablo, Yusuf, Popov, Burak, Sackey, Selim, Akintola, Traore, Aabid, Diouf.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 18:50:03. #1.14#
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